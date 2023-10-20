Свергнутый президент Нигера пытался сбежать с семьёй из страны на вертолёте
В Нигере сообщили о попытке свергнутого президента Базума сбежать из-под ареста
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум. Обложка © Anadolu Agency via Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images
Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества заявил о предотвращении побега свергнутого президента страны Мохамеда Базума, который с конца июля содержится под домашним арестом.
Согласно плану, Базум и его семья с помощью сообщников в силовых структурах собирались выехать на автомобиле на окраину Ниамея и пересесть на вертолёт, который и должен был доставить их в соседнюю Нигерию.
"Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план дестабилизации нашей страны", — заявил представитель военных агентству Reuters.
В конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, а также запретили экспортировать туда уран, золото и потребовали от посла покинуть страну. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер.