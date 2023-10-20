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20 октября, 03:12

Свергнутый президент Нигера пытался сбежать с семьёй из страны на вертолёте

В Нигере сообщили о попытке свергнутого президента Базума сбежать из-под ареста

<p>Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум. Обложка © Anadolu Agency via Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум. Обложка © Anadolu Agency via Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images

Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества заявил о предотвращении побега свергнутого президента страны Мохамеда Базума, который с конца июля содержится под домашним арестом.

Согласно плану, Базум и его семья с помощью сообщников в силовых структурах собирались выехать на автомобиле на окраину Ниамея и пересесть на вертолёт, который и должен был доставить их в соседнюю Нигерию.

"Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план дестабилизации нашей страны", — заявил представитель военных агентству Reuters.

Франция начала выводить войска из Нигера

Франция начала выводить войска из Нигера

В конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, а также запретили экспортировать туда уран, золото и потребовали от посла покинуть страну. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер.

Андрей Бражников
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