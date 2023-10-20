Свергнутый президент Нигера пытался сбежать с семьёй из страны на вертолёте

Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества заявил о предотвращении побега свергнутого президента страны Мохамеда Базума, который с конца июля содержится под домашним арестом.

Согласно плану, Базум и его семья с помощью сообщников в силовых структурах собирались выехать на автомобиле на окраину Ниамея и пересесть на вертолёт, который и должен был доставить их в соседнюю Нигерию.