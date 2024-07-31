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31 июля, 19:51

В центре Краснодара полыхает жилая многоэтажка

На улице Чапаева в Краснодаре горит многоэтажный дом на площади 300 квадратов

В центре Краснодара на улице Чапаева горит жилая многоэтажка. По информации МЧС РФ, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

На улице Чапаева в Краснодаре горит многоэтажный дом на площади 300 квадратов. Видео © Telegram / ЧП Краснодар

"На улице Чапаева возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома. Огонь охватил 300 квадратных метров. Самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают 60 специалистов и 18 единиц техники. Причины пожара на данный момент неизвестны.

Момент начала пожара в строящейся школе под Краснодаром попал на видео
Момент начала пожара в строящейся школе под Краснодаром попал на видео

Это не первый пожар в Краснодарском крае за последние сутки. Напомним, что ранее в станице Тбилисской загорелась кровля строящейся школы. Площадь пожара составила 1,9 тысячи квадратов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Оксана Попова
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