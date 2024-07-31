В центре Краснодара полыхает жилая многоэтажка

В центре Краснодара на улице Чапаева горит жилая многоэтажка. По информации МЧС РФ, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

На улице Чапаева в Краснодаре горит многоэтажный дом на площади 300 квадратов. Видео © Telegram / ЧП Краснодар

"На улице Чапаева возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома. Огонь охватил 300 квадратных метров. Самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают 60 специалистов и 18 единиц техники. Причины пожара на данный момент неизвестны.