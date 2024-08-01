"Сдохнет она": Депортированный исламист вернулся в РФ и грозит матери своего сына убийством

Депортированный гражданин Азербайджана вернулся в Россию после многолетнего отсутствия и теперь грозит матери своего ребёнка расправой. Как рассказала жительница Ногинска Наталья телеграм-каналу SHOT, Сергей никогда не интересовался жизнью сына, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Наталья Захарова из Ногинска боится выходить из дома из-за угроз бывшего сожителя, который называет себя исламистом-радикалом. Видео © Telegram / SHOT

Наталья встречалась с Сергеем — уроженцем Азербайджана — несколько лет назад, но всё изменилось в 2016 году, когда женщина забеременела. Она сообщила новость избраннику, после чего тот её зверски избил. Тогда она разорвала с ним отношения и заявила в полицию, но мужчину не наказали. Зато после его отправили на родину в Азербайджан из-за проблем с документами.

Сергей Светличный несколько лет не интересовался жизнью сына, а теперь угрожает убить его мать. Видео © Telegram / SHOT

Наталья родила малыша, однако недавно объявился "папаша", который теперь угрожает матери своего ребёнка расправой. Она считает, что бывший хочет похитить мальчика под видом встречи. Дело в том, что угрозы расправы с отборным матом поступают от Сергея почти каждый день. Более того, по словам женщины, он её преследует.

Как рассказала Наталья, Сергей крайне агрессивен. Сам он себя считает исламистом-радикалом. Испуганная женщина искала защиты в правоохранительных органах, но заявление результатов не принесло. Теперь она боится выходить из дома и водить ребёнка в школу, опасаясь безумного папаши.