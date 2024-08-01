Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 05:25

"Сдохнет она": Депортированный исламист вернулся в РФ и грозит матери своего сына убийством

SHOT: Приезжий угрожает бывшей из Ногинска убийством и хочет выкрасть сына

Наталья спокойно жила с сыном в Ногинске, но внезапно объявился отец ребёнка Сергей, который теперь грозит женщине расправой. Обложка © Telegram / SHOT

Наталья спокойно жила с сыном в Ногинске, но внезапно объявился отец ребёнка Сергей, который теперь грозит женщине расправой. Обложка © Telegram / SHOT

Депортированный гражданин Азербайджана вернулся в Россию после многолетнего отсутствия и теперь грозит матери своего ребёнка расправой. Как рассказала жительница Ногинска Наталья телеграм-каналу SHOT, Сергей никогда не интересовался жизнью сына, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Наталья Захарова из Ногинска боится выходить из дома из-за угроз бывшего сожителя, который называет себя исламистом-радикалом. Видео © Telegram / SHOT

Наталья встречалась с Сергеем — уроженцем Азербайджана — несколько лет назад, но всё изменилось в 2016 году, когда женщина забеременела. Она сообщила новость избраннику, после чего тот её зверски избил. Тогда она разорвала с ним отношения и заявила в полицию, но мужчину не наказали. Зато после его отправили на родину в Азербайджан из-за проблем с документами.

Сергей Светличный несколько лет не интересовался жизнью сына, а теперь угрожает убить его мать. Видео © Telegram / SHOT

Наталья родила малыша, однако недавно объявился "папаша", который теперь угрожает матери своего ребёнка расправой. Она считает, что бывший хочет похитить мальчика под видом встречи. Дело в том, что угрозы расправы с отборным матом поступают от Сергея почти каждый день. Более того, по словам женщины, он её преследует.

Как рассказала Наталья, Сергей крайне агрессивен. Сам он себя считает исламистом-радикалом. Испуганная женщина искала защиты в правоохранительных органах, но заявление результатов не принесло. Теперь она боится выходить из дома и водить ребёнка в школу, опасаясь безумного папаши.

Ревнивец из Первоуральска сжёг собственную жену на семейном застолье
Ревнивец из Первоуральска сжёг собственную жену на семейном застолье

Более трагичная история произошла в Петрозаводске, где бизнесмен не смог справиться с уходом бывшей жены и решил ей отомстить. Обезумевший мужчина убил женщину из пистолета для убоя скота прямо на рабочем месте, на глазах у шокированных коллег.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров