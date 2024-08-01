Бербок вспомнила спортивное прошлое и исполнила сальто

Руководитель Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила протезную мастерскую Lente в Леверкузене, которая расположена прямо на спортивных площадках местного футбольного клуба Bayer 04. Как пишет газета Bild, там глава немецкого внешнеполитического ведомства вспомнила своё спортивное прошлое и исполнила сальто на батуте.

Глава МИД ФРГ Бербок исполняет сальто. Видео © X / mathieuvonrohr

Для одного из самых известных официальных лиц Германии провёл инструктаж параолимпиец, рекордсмен мира по прыжкам в длину Маркус Рём. Сейчас он готовится к Паралимпийским играм в Париже. Журналисты отметили, что раньше Бербок профессионально занималась прыжками на батуте и даже завоевала в 1999 году бронзу на чемпионате страны.

Помимо этого источники издания рассказали, что в её кабинете даже есть небольшой батут, который не стоит без дела. Также представители средства массовой информации подчеркнули, что немецкий министр регулярно бегает, поэтому у неё с собой были леггинсы. Напомним, что в юности она занималась прыжками на батутах и участвовала в соревнованиях в Германии.