Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 21:54

Бербок вспомнила спортивное прошлое и исполнила сальто

Bild: Глава МИД ФРГ Бербок вспомнила спортивное прошлое, исполнив сальто

Руководитель Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила протезную мастерскую Lente в Леверкузене, которая расположена прямо на спортивных площадках местного футбольного клуба Bayer 04. Как пишет газета Bild, там глава немецкого внешнеполитического ведомства вспомнила своё спортивное прошлое и исполнила сальто на батуте.

Глава МИД ФРГ Бербок исполняет сальто. Видео © X / mathieuvonrohr

Для одного из самых известных официальных лиц Германии провёл инструктаж параолимпиец, рекордсмен мира по прыжкам в длину Маркус Рём. Сейчас он готовится к Паралимпийским играм в Париже. Журналисты отметили, что раньше Бербок профессионально занималась прыжками на батуте и даже завоевала в 1999 году бронзу на чемпионате страны.

Помимо этого источники издания рассказали, что в её кабинете даже есть небольшой батут, который не стоит без дела. Также представители средства массовой информации подчеркнули, что немецкий министр регулярно бегает, поэтому у неё с собой были леггинсы. Напомним, что в юности она занималась прыжками на батутах и участвовала в соревнованиях в Германии.

Немецкий министр Бербок не успела отойти от скандала с дедом-нацистом, как угодила в новый
Немецкий министр Бербок не успела отойти от скандала с дедом-нацистом, как угодила в новый

Ранее Life.ru писал, что Бербок призвали уйти с поста главы МИД ФРГ из-за визового скандала. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель по этому поводу заявляла, что министр должна покинуть свой пост до выяснения всех обстоятельств.

Обложка ©

X / mathieuvonrohr

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Германия
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров