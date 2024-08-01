Крем не поможет: Как по изменениям на коже понять, что организм молит о помощи

Все процессы в нашем организме взаимосвязаны, и если один из органов дал сбой, то это обязательно скажется на других, в том числе и на коже. Врач – дерматолог-косметолог клиники "Новые Технологии" Людмила Гавриленко в беседе с Life.ru рассказала, как по состоянию кожи понять, что организм просто молит о помощи.

В случае проблем с кожей придётся обратиться к дерматологу или косметологу, чтобы не только устранить проблему, но и установить её причины. Однако сложность заключается в том, что одинаковые проявления на коже могут быть причиной недугов со стороны разных органов и систем.

"Вот, например, сухость кожи, красные пятна, зуд. Это может быть проявлением и аллергии, и сахарного диабета, заболевания ЖКТ, глистных инвазий. Или, скажем, себорея (повышенная сальность кожи лица, волосистой части головы, спины, груди). У молодых людей себорея может быть признаком гормонального дисбаланса. А вот после 40 лет это чаще говорит о нарушениях со стороны ЖКТ", — рассказала собеседница Life.ru.

В то же время потемнение кожи в области шеи, подмышек, локтей может служить признаком и инсулинорезистентности (преддиабета), и заболевания щитовидной железы, а пигментация на лице иногда говорит об изменениях гормонального фона или заболеваниях печени. Медик также отметила, что недостаток витаминов и микроэлементов может вызвать выпадение волос или ломкость ногтей.

Специалист подчеркнула, что расширенные сосуды на лице (купероз, розацеа), на шее, на декольте могут быть результатом гипертонической болезни, сахарного диабета, заболевания желудка, лёгких. А вот трещины в углах рта (заеды) иногда являются результатом заболеваний полости рта или желудка. Также они могут быть связаны с нехваткой витаминов А, В или D.

"Раннее старение кожи (потеря упругости, эластичности, увеличение числа постоянных морщин) может быть результатом не только генетики и вредных привычек (курение, злоупотребление безбелковыми диетами и загаром), но и признаком тяжёлой анемии, серьёзных заболеваний ЖКТ, сахарного диабета и алкоголизма", — заключила Гавриленко.