Заразиться может каждый: Россиянам рассказали, как отличить туберкулёз от гриппа

Туберкулёз является серьёзным заболеванием, которым может заразиться любой человек вне зависимости от пола и возраста. Передаётся недуг воздушно-капельным путём, но не исключены и другие способы заражения. Подробнее об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

По её словам, в 95% случаев возбудителями туберкулёза становятся патогенные бактерии Mycobacterium tuberculosis, более известные как палочки Коха. Они содержат особые белки, которые провоцируют в организме воспалительную реакцию. Иммунитет старается локализовать очаг инфекции и создаёт вокруг него капсулу, состоящую из соединительной ткани.

"Заразиться туберкулёзом может каждый. Болезнь передаётся воздушно-капельным путём — это означает, что бактерии распространяются вокруг инфицированного, когда он кашляет, чихает или просто разговаривает. Не исключены и другие пути передачи: воздушно-пылевой (когда на пыли скапливаются частички мокроты заражённого человека), алиментарный (через продукты питания) и контактный (если использовать совместно с больным туберкулёзом предметы быта)", — рассказала специалист.

Врач также подчеркнула, что первые симптомы туберкулёза обычно заметны внешне: у человека поднимается температура тела, появляется повышенная потливость, снижается вес, может начаться кашель с кровохарканьем. В то же время нередко, по её словам, такие признаки принимают за обычную простуду или грипп. Но насторожиться следует, если кашель с мокротой сохраняется на три недели и более, возникла боль в груди, а при кашле отхаркивается кровь.

Кроме того, у заражённого туберкулёзом может быть уставший, измождённый вид. Медик отметила, что черты лица заостряются, а на лице появляется болезненный румянец. Эксперт напомнила, что для профилактики недуга следует придерживаться правил: соблюдать личную гигиену, регулярно проводить в доме влажную уборку, поддерживать здоровый образ жизни. Ещё она уточнила, что детям нужно поставить прививку БЦЖ.

"Согласно прививочному календарю, малышей прививают уже в первые дни после рождения, а чтобы поддержать иммунитет, повторно ставят БЦЖ в семь и 14 лет. Взрослых обычно не вакцинируют. Исключение — медицинские работники, которым в силу профессии необходимо контактировать с людьми, заражёнными туберкулёзом", — заключила Уланкина.