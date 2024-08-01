В скором времени на Украине будут мобилизовать не только студентов и серьёзно больных, но и мужчин старше 60 лет. Как рассказал в беседе с ТАСС, лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа —За жизнь" Виктор Медведчук, именно такие планы сейчас вынашивает Владимир Зеленский.

"Зеленский вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом вообще. Поэтому от него можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет. Более того, именно этот вопрос сегодня находится на стадии решения", — пояснил Медведчук.

По словам Медведчука, глава киевского режима является преступником, а в голову ему может придти всё, что угодно. Он подчеркнул, что Украина превращается в одно большое кладбище, но Зеленского и других коррупционеров это не волнует, ведь их семьи давно живут на Западе.