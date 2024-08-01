Скандальный бизнесмен Полонский задолжал в России свыше 245 млн рублей
Бизнесмен Сергей Полонский накопил в России долгов более чем на 245 млн рублей. Обложка © Telegram / Polonium
Долги беглого бизнесмена Сергея Полонского в России растут. По информации ТАСС, на данный момент сумма задолженностей составляет более 245 рублей.
Предприниматель задолжал в России 245 114 188 рублей 5 копеек. В их числе неуплаченные налоги, сборы, пени и взыскания имущественного характера. В отношении Полонского возбуждено 14 исполнительных производств.
Напомним, что только в декабре прошлого года долг Полонского в России достиг 50 миллионов. До кризиса 2008 года он считался одним из богатейших предпринимателей России, его девелоперская компания в РФ входила в тройку крупнейших. Самым заметным проектом этой компании считается небоскрёб "Федерация" в комплексе "Москва-Сити".