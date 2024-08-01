Стала известна динамика покупок недвижимости россиян за рубежом

Россияне значительно уменьшили количество покупок недвижимости за рубежом. В частности, по данным компании Intermark Global, за первые шесть месяцев 2024 года спрос снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины — уменьшение миграционного потока, нестабильность курса рубля, закрытие паспортных программ и сложности, вызванные антироссийскими санкциями. Об этом газете "Известия" рассказали сотрудники компаний, проводивших исследования сделок.

Цели покупки недвижимости остались прежними: 40% россиян приобретают жильё для переезда на постоянное место жительства, а 60% — для инвестиций. Несмотря на волнообразное развитие рынка в последние два года, в 2024 году покупатели стали более взвешенно подходить к приобретению недвижимости, увеличив время на принятие решения.

Управляющий партнёр компании Intermark Global Ирина Мошева пояснила, что среди причин снижения спроса также значится закрытие паспортной программы на Карибах, где в 2023 году совершалось более половины сделок с целью иммиграции и 20% всех зарубежных покупок.

CEO компании Urban Ольга Хасанова подтвердила снижение интереса к зарубежной недвижимости на 30–40% в годовом выражении. В 2022 году спрос носил невротический характер, в 2023-м — инерционный, а в 2024-м проявился рационалистический подход.