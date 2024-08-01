Эксперт назвала способы борьбы с надоедливой тлёй
Садовод Воронова: Мыльный раствор и зоошампуни от блох помогут избавиться от тли
Против больших скоплений тли более эффективными будут инсектициды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fawwaz Media
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась с "Москвой 24" двумя надёжными способами борьбы с тлёй на дачных участках. Она подчеркнула, что эти насекомые являются серьёзной угрозой для растений, так как питаются их листьями и зелёными частями, что приводит к потере плодами питания и влаги. К тому же они способны переносить вирусные и грибковые заболевания.
В случае небольшой популяции тли на участке садовод рекомендует использовать народные средства. Один из вариантов — обработка растений зоошампунем от блох и клещей, который безопасен для людей и животных, но эффективен против тли. Другой метод — раствор хозяйственного мыла. Эксперт объясняет, что мыльный раствор блокирует дыхание насекомого, что приводит к его гибели.
Если же на участке много тли, Воронова советует прибегнуть к инсектицидам, которые будут более действенны в такой ситуации.
Ранее агроном отметил, что для борьбы с насекомыми-вредителями на огороде, такими как тля и паутинный клещ, необходимо использовать инсектициды, что обеспечивает временное решение проблемы. Однако, по его словам, использование химикатов может быть вредным, и садоводы должны принять сложное решение: либо отказаться от химической обработки, либо сохранить урожай.