Эксперт назвала способы борьбы с надоедливой тлёй

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась с "Москвой 24" двумя надёжными способами борьбы с тлёй на дачных участках. Она подчеркнула, что эти насекомые являются серьёзной угрозой для растений, так как питаются их листьями и зелёными частями, что приводит к потере плодами питания и влаги. К тому же они способны переносить вирусные и грибковые заболевания.

В случае небольшой популяции тли на участке садовод рекомендует использовать народные средства. Один из вариантов — обработка растений зоошампунем от блох и клещей, который безопасен для людей и животных, но эффективен против тли. Другой метод — раствор хозяйственного мыла. Эксперт объясняет, что мыльный раствор блокирует дыхание насекомого, что приводит к его гибели.

Если же на участке много тли, Воронова советует прибегнуть к инсектицидам, которые будут более действенны в такой ситуации.