Подвергшиеся санкциям страны могут требовать компенсацию, заявили в ООН
ООН: Страны под санкциями могут требовать компенсацию через международные суды
Возможность обращаться к международным средствам разрешения споров может стать важным шагом к защите государств, чьи права были ущемлены международными мерами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nexus 7
У стран, на которые наложены односторонние санкции в нарушение международных обязательств, есть возможность обращаться к международным средствам разрешения споров и требовать компенсации. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщила специальный докладчик ООН по правам человека и односторонним принудительным мерам Елена Довгань.
"Это подразумевает, что страны, чьи права по международным договорам были серьёзно нарушены, имеют право не только требовать прекращения противоправных действий, но и искать компенсацию за понесённый ущерб. В данный момент государства начинают использовать юридические инструменты для реакции на односторонние санкции, как, например, решение Международного суда ООН в пользу Ирана, вынесенное в 2023 году", — пояснила Довгань.
Спецдокладчик подчеркнула, что этот подход может стать важным шагом к защите государств, чьи права были ущемлены международными мерами.
Ранее Польша подала заявку в Международный суд ООН на участие в разбирательстве по делу о геноциде между Россией и Украиной, основываясь на Конвенции о предупреждении и наказании за геноцид. Польша считает, что её правовой интерес затронут, поскольку обвинения в адрес Украины в геноциде могут повлиять на её положение как государства, оказывающего помощь Украине с 2014 года.