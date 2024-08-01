Подвергшиеся санкциям страны могут требовать компенсацию, заявили в ООН

У стран, на которые наложены односторонние санкции в нарушение международных обязательств, есть возможность обращаться к международным средствам разрешения споров и требовать компенсации. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщила специальный докладчик ООН по правам человека и односторонним принудительным мерам Елена Довгань.

"Это подразумевает, что страны, чьи права по международным договорам были серьёзно нарушены, имеют право не только требовать прекращения противоправных действий, но и искать компенсацию за понесённый ущерб. В данный момент государства начинают использовать юридические инструменты для реакции на односторонние санкции, как, например, решение Международного суда ООН в пользу Ирана, вынесенное в 2023 году", — пояснила Довгань.

Спецдокладчик подчеркнула, что этот подход может стать важным шагом к защите государств, чьи права были ущемлены международными мерами.