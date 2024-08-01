"Не русские же себя обстреливали": Пленных ВСУ пытались разбомбить свои же "товарищи"

Группу солдат ВСУ, сдавшуюся в плен российским войскам, сослуживцы пытались уничтожить при помощи дронов-камикадзе. Случилось это на Донецком направлении, сообщает один из военнопленных Дмитрий Курков, мобилизованный из Одесской области.

Командиры отправили группу Куркова занять якобы пустую позицию, но ВС РФ обнаружили противника ещё на подступах и открыли огонь. Украинцы добежали до цели и поняли, что позиции отнюдь не безлюдны и занять их не выйдет. Отступать было некуда, и старший решил сдаваться в плен. Без оружия и экипировки они спустились в подвал, там раненым оказали первую помощь.

"Когда все мы уже оказались в подвале, его начали бомбить дроны-камикадзе, их было около пяти-шести штук. Они залетали, что привело к контузиям. Я не думаю, что русские сами себя обстреливали, наверное, это были украинские дроны", — сказал пленный в беседе с РИА "Новости".