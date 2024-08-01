В России число автомобилей старше десяти лет превысило 70%

В России число автомобилей возрастом десять и более лет превысило 70%, заявил основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев. На данный момент таких машин насчитывается 32 миллиона, тогда как в 2021 году их было 27,2 миллиона. Что касается транспорта, выпущенного один-три года назад и находящегося на официальной гарантии, то за этот период его стало вдвое меньше.

"Главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 миллиона", — сказал собеседник "Газеты.ru".

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, сегодня в РФ существуют предпосылки для более серьёзной деградации автопарка. Причиной он назвал планируемое в октябре повышение утилизационного сбора, из-за чего цены на новые машины вырастут. В целом при сохранении такой тенденции средний возраст транспорта "очень скоро" перешагнёт через 16 лет, добавил собеседник издания.