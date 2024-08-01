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1 августа, 05:28

В России число автомобилей старше десяти лет превысило 70%

Автомобили на Крымском мосту в Москве. Обложка © Life.ru

Автомобили на Крымском мосту в Москве. Обложка © Life.ru

В России число автомобилей возрастом десять и более лет превысило 70%, заявил основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев. На данный момент таких машин насчитывается 32 миллиона, тогда как в 2021 году их было 27,2 миллиона. Что касается транспорта, выпущенного один-три года назад и находящегося на официальной гарантии, то за этот период его стало вдвое меньше.

"Главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 миллиона", — сказал собеседник "Газеты.ru".

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, сегодня в РФ существуют предпосылки для более серьёзной деградации автопарка. Причиной он назвал планируемое в октябре повышение утилизационного сбора, из-за чего цены на новые машины вырастут. В целом при сохранении такой тенденции средний возраст транспорта "очень скоро" перешагнёт через 16 лет, добавил собеседник издания.

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Напомним, уже 1 октября ставка утильсбора на легковые автомобили может подняться на 70–80%. Однако это может пойти на пользу отечественным автопроизводителям, отмечал председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. По его словам, изначально инициатива касалась только легковушек, однако позднее она расширилась на грузовые и электрические машины.

Матвей Константинов
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