На объекты Олимпиады в Париже обрушилось более полусотни кибератак, заявил Атталь

С недавнего начала Олимпиады в Париже пресекли 68 попыток кибератак. Две из них были нацелены на локации ОИ — спорткомплекс Берси и парк Ла-Виллет. Об этом на встрече с правительством рассказал премьер-министр Франции Габриель Атталь в беседе с Le Figaro.