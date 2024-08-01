На объекты Олимпиады в Париже обрушилось более полусотни кибератак, заявил Атталь
Премьер Франции Атталь: С начала Олимпиады было предотвращено 68 кибератак
С недавнего начала Олимпиады в Париже пресекли 68 попыток кибератак. Две из них были нацелены на локации ОИ — спорткомплекс Берси и парк Ла-Виллет. Об этом на встрече с правительством рассказал премьер-министр Франции Габриель Атталь в беседе с Le Figaro.
"Я хочу отметить невероятный профессионализм агентов <...>, которые способны обнаруживать и ликвидировать эти кибератаки", — говорит премьер.
Ранее Life.ru рассказывал, что посещение церемонии открытия Олимпиады в Париже едва не стоило жизни группе иностранных журналистов. Возвращаясь в главный пресс-центр на бесплатном автобусе соревнований, они угодили в серьёзное ДТП.
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