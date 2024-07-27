Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 11:42

Организаторы Олимпиады в Париже едва не угробили иностранных журналистов

СМИ: Автобус с прессой протаранил столб после церемонии открытия ОИ в Париже

Посещение церемонии открытия Олимпиады в Париже едва не стоило жизни группе иностранных журналистов. Возвращаясь в главный пресс-центр на бесплатном автобусе соревнований, они угодили в серьёзное ДТП. Подробностями происшествия с ТАСС поделилась пострадавшая в результате аварии журналистка японского издания "Ёмиури симбун" Вакако Юки.

Гостья из Страны восходящего солнца сообщила, что водитель автобуса допустил столкновение с металлическим столбом при совершении манёвра. Удар был такой силы, что находящиеся в салоне журналисты попадали на пол.

"Автобус был заполнен, не было даже свободных сидячих мест. Поскольку водитель был в шоке, он даже не вымолвил ни слова, и нам пришлось кричать на него, чтобы он открыл двери. Мы вышли на улицу и, несмотря на дождь, решили пройти до ближайшей станции метро, а не ждать следующего автобуса", — добавила она.

Перевёрнутый флаг, трансвеститы и шабаш: Как прошла церемония открытия Олимпийских игр в Париже
Перевёрнутый флаг, трансвеститы и шабаш: Как прошла церемония открытия Олимпийских игр в Париже

Со старта XXXIII Олимпийских летних игр в Париже не прошло и суток, а спортивное событие уже омрачило несколько крупных скандалов. Больше всего негодования у зрителей вызвала церемония открытия ОИ, которую уже назвали худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю".

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Франция
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров