Организаторы Олимпиады в Париже едва не угробили иностранных журналистов

Посещение церемонии открытия Олимпиады в Париже едва не стоило жизни группе иностранных журналистов. Возвращаясь в главный пресс-центр на бесплатном автобусе соревнований, они угодили в серьёзное ДТП. Подробностями происшествия с ТАСС поделилась пострадавшая в результате аварии журналистка японского издания "Ёмиури симбун" Вакако Юки.

Гостья из Страны восходящего солнца сообщила, что водитель автобуса допустил столкновение с металлическим столбом при совершении манёвра. Удар был такой силы, что находящиеся в салоне журналисты попадали на пол.

"Автобус был заполнен, не было даже свободных сидячих мест. Поскольку водитель был в шоке, он даже не вымолвил ни слова, и нам пришлось кричать на него, чтобы он открыл двери. Мы вышли на улицу и, несмотря на дождь, решили пройти до ближайшей станции метро, а не ждать следующего автобуса", — добавила она.