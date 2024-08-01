ВС Польши начинают операцию "Воздушная заря" по усилению ПВО на востоке страны

Войско польское начинает операцию "Воздушная заря" по усилению противовоздушной обороны на восточной границе, сообщили в пресс-службе Вооружённых сил. Основной целью манёвров называется "защита воздушного пространства от объектов", незаконно нарушающих его. Им будет уделено особое внимание.

Речь идёт в том числе об объектах, перемещающихся на малых и очень малых высотах, что характерно для беспилотников. Ожидается, в частности, что армия будет постоянно мониторить воздушное пространство, реагировать на нарушения и нейтрализовать их.