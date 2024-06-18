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18 июня, 12:39

В Польше произошёл очередной несчастный случай на военных учениях

В Польше военный получил ранение на учениях из-за элемента антенны комплекса ПВО

В Польше военный пострадал во время учений, его ранил подвижный элемент антенны комплекса противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает 12-я Щецинская механизированная дивизия.

"17 июня около полудня во время боевой подготовки на полигоне 8-го Кошалинского зенитного полка в Зегже-Поморском произошёл несчастный случай с военнослужащим 8-го полка при боевой работе на зенитной системе", — говорится в сообщении пресс-службы подразделения в соцсетях.

На место учений экстренно прибыла бригада скорой помощи, медики приняли решение доставить пострадавшего на вертолёте в госпиталь в Кошалине. Военная полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Польские военные проморгали снайперскую винтовку на учениях
Польские военные проморгали снайперскую винтовку на учениях

Ранее Life.ru рассказывал, что в Польше на учениях НАТО Saber Strike погиб испанский военный. Это уже шестой случай гибели военнослужащих во время манёвров в республике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Николай Рюмин
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