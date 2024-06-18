В Польше произошёл очередной несчастный случай на военных учениях

В Польше военный пострадал во время учений, его ранил подвижный элемент антенны комплекса противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает 12-я Щецинская механизированная дивизия.

"17 июня около полудня во время боевой подготовки на полигоне 8-го Кошалинского зенитного полка в Зегже-Поморском произошёл несчастный случай с военнослужащим 8-го полка при боевой работе на зенитной системе", — говорится в сообщении пресс-службы подразделения в соцсетях.