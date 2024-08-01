Комитет Совфеда одобрил законопроект о легализации майнинга криптовалют в России

Закон, легализующий деятельность по добыче криптовалют в России, поддержали в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Данный проект рекомендовали одобрить и верхней палате парламента. Автором закона является группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 2 августа. Предложили его ещё в ноябре 2022 года, а вот в апреле 2024-го в Государственную думу попала доработанная версия.