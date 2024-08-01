Комитет Совфеда одобрил законопроект о легализации майнинга криптовалют в России
Закон, легализующий деятельность по добыче криптовалют в России, поддержали в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Данный проект рекомендовали одобрить и верхней палате парламента. Автором закона является группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 2 августа. Предложили его ещё в ноябре 2022 года, а вот в апреле 2024-го в Государственную думу попала доработанная версия.
Напомним, что право осуществлять майнинг будет лишь у организаций и ИП, которые внесены в соответствующий реестр. Что касается граждан, которые не превышают одобренные лимиты энергопотребления, то они получат это право без включения в список.
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