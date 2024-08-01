Бербок просила африканца-проститута "сопроводить" её в поездке, пишут СМИ
Daily Post: Африканец признался, что оказывал интимные услуги Бербок
Анналена Бербок. Обложка © Shuttertstock / FOTODOM / photocosmos1
Африканец "по вызову" признался, что одной из его клиенток была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Как пишет Daily Post, Кингсли не назвал точного имени политика. Он занимался мужским эскортом последние пять лет, причём он оказывал услуги по большей части европейкам, занимающим значительные руководящие посты. И главный дипломат ФРГ, отметил он, "выделялась среди остальных".
Всё произошло в декабре 2022 года, когда Бербок посетила Абуджу — столицу Нигерии — и они провели хороший вечер. Дипломат была в малиновом платье. Спустя полгода глава МИД связалась с Кингсли и попросила сопроводить его в Южно-Африканскую Республику, однако тот отказался. По данным издания Zeitgeschenen, именно Бербок может быть тем самым политиком.
Ранее Анналена Бербок решила тряхнуть стариной и исполнила сальто на батуте во время посещения протезной мастерской Lente в Леверкузене. Это попало на видео. Инструктаж министру провёл паралимпиец, рекордсмен мира по прыжкам в длину Маркус Рём, который готовится к парижской Паралимпиаде.