Немецкая сторона не должна допустить, чтобы на границе с Польшей появились ВС России, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она считает, что для этого нельзя прекращать оказывать военную поддержку Киеву.

"Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей", — сказала Бербок в интервью газете Die Zeit.

Помимо оказания помощи Незалежной, министр иностранных дел ФРГ также призвала увеличить инвестиции в оборону собственной страны. При этом Бербок подчеркнула, что прекращение поддержки ВСУ якобы будет грозить "максимальными рисками" безопасности всей Европы.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard. Кроме того, ВСУ получили 10 надводных БПЛА и восемь танков Leopard 1A5, которые ФРГ предоставила киевскому режиму совместно с Данией.