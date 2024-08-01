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1 августа, 07:50

Путин поручил создать условия по привлечению учёных к научным исследованиям в РФ

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил расширить выдачу электронных виз и принять другие меры, чтобы привлечь на работу ведущих учёных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в Российской Федерации", — указано в тексте перечня.

Путин подчеркнул, что необходимо создать для учёных и их близких благоприятные условия, в том числе предоставить жильё, упростить услуги по оформлению документов, которые нужны для прибытия в страну и трудоустройства.

Путин ожидает доклад от кабмина по этому вопросу в октябре, а затем — каждый год. Уточняется, что речь идёт в том числе о проектах, которые связаны с созданием уникальных научных установок и выполнением исследований на них.

Путин: Умные люди в разных странах по-прежнему хотят сотрудничать с Россией
Путин: Умные люди в разных странах по-прежнему хотят сотрудничать с Россией

А ранее Life.ru рассказывал, что 13 июня президент РФ Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Подмосковье. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider facility) и дал старт его технологическому пуску. Затем российский лидер встретился с учёными и провёл заседание Совета по науке и образованию.

Дарья Нарыкова
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