Путин поручил создать условия по привлечению учёных к научным исследованиям в РФ
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил расширить выдачу электронных виз и принять другие меры, чтобы привлечь на работу ведущих учёных. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, осуществляемых в Российской Федерации", — указано в тексте перечня.
Путин подчеркнул, что необходимо создать для учёных и их близких благоприятные условия, в том числе предоставить жильё, упростить услуги по оформлению документов, которые нужны для прибытия в страну и трудоустройства.
Путин ожидает доклад от кабмина по этому вопросу в октябре, а затем — каждый год. Уточняется, что речь идёт в том числе о проектах, которые связаны с созданием уникальных научных установок и выполнением исследований на них.
А ранее Life.ru рассказывал, что 13 июня президент РФ Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Подмосковье. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider facility) и дал старт его технологическому пуску. Затем российский лидер встретился с учёными и провёл заседание Совета по науке и образованию.