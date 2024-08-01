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1 августа, 07:47

Путин поручил снизить налоги производителям материалов радиоэлектроники

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству понизить налоги на прибыль и страховку для организаций, производящих оборудование и материалы для радиоэлектроники. Документ опубликован на сайте Кремля после заседания Совета по науке и образованию. Исполнить задачу должны в срок до 1 апреля 2025 года.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности", — говорится в документе.

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Недавно Владимир Путин поручил правительству установить особые условия на покупку жилья и индивидуальное жилое строительство по семейной ипотеке. Проект будет доступен для семей с двумя и более детьми, не менее двух из которых несовершеннолетние.

Николай Рюмин
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