Путин поручил снизить налоги производителям материалов радиоэлектроники
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству понизить налоги на прибыль и страховку для организаций, производящих оборудование и материалы для радиоэлектроники. Документ опубликован на сайте Кремля после заседания Совета по науке и образованию. Исполнить задачу должны в срок до 1 апреля 2025 года.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности", — говорится в документе.
Недавно Владимир Путин поручил правительству установить особые условия на покупку жилья и индивидуальное жилое строительство по семейной ипотеке. Проект будет доступен для семей с двумя и более детьми, не менее двух из которых несовершеннолетние.