В очереди на Крымский мост скопилось свыше 1300 автомобилей
В очередях перед Крымским мостом находятся 1307 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 657 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", — говорится в сообщении.
В информационном центре дополнили, что со стороны Керчи в очереди стоят 650 машин.
А ранее Life.ru писал, что на Украине внезапно "охладели" к Крымскому мосту. Пр словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, транспортный объект потерял свою значимость для украинских войск как военная цель.
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