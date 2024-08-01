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1 августа, 09:23

В очереди на Крымский мост скопилось свыше 1300 автомобилей

В очередях перед Крымским мостом находятся 1307 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 657 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", — говорится в сообщении.

В информационном центре дополнили, что со стороны Керчи в очереди стоят 650 машин.

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А ранее Life.ru писал, что на Украине внезапно "охладели" к Крымскому мосту. Пр словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, транспортный объект потерял свою значимость для украинских войск как военная цель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Дарья Нарыкова
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