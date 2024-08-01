В очереди на Крымский мост скопилось свыше 1300 автомобилей

В очередях перед Крымским мостом находятся 1307 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 657 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", — говорится в сообщении.

В информационном центре дополнили, что со стороны Керчи в очереди стоят 650 машин.