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1 августа, 09:31

Режим ЧС ввели в одном районе Нижнего Тагила после обрушения подъездов в доме

Последствия обрушения части дома в Нижнем Тагиле. Обложка © VK / Владислав Пинаев

Последствия обрушения части дома в Нижнем Тагиле. Обложка © VK / Владислав Пинаев

В Дзержинском районе Нижнего Тагила ввели режим ЧС после обрушения подъездов в жилой пятиэтажке. Об этом в четверг, 1 августа, заявил глава города Владислав Пинаев.

Кадры с места обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / SHOT

"С 12:30 (10:30 по московскому времени. — Прим. Life.ru) на территории Дзержинского района введён режим чрезвычайной ситуации. Пострадало семь человек, из них пять детей. Госпитализированы двое взрослых", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

По словам Пинаева, временный пункт размещения организован в одной из гостиниц. Работает круглосуточная горячая линия. Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что находится на месте ЧП.

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В четверг, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда. Спасатели начали разбор завалов. Известно о семи пострадавших.

Никита Осипов
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