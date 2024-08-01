Режим ЧС ввели в одном районе Нижнего Тагила после обрушения подъездов в доме
Последствия обрушения части дома в Нижнем Тагиле. Обложка © VK / Владислав Пинаев
В Дзержинском районе Нижнего Тагила ввели режим ЧС после обрушения подъездов в жилой пятиэтажке. Об этом в четверг, 1 августа, заявил глава города Владислав Пинаев.
Кадры с места обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / SHOT
"С 12:30 (10:30 по московскому времени. — Прим. Life.ru) на территории Дзержинского района введён режим чрезвычайной ситуации. Пострадало семь человек, из них пять детей. Госпитализированы двое взрослых", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
По словам Пинаева, временный пункт размещения организован в одной из гостиниц. Работает круглосуточная горячая линия. Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что находится на месте ЧП.
В четверг, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. Там произошло обрушение подъезда. Спасатели начали разбор завалов. Известно о семи пострадавших.