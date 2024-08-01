Минобороны расширит медобеспечение военных в гражданских больницах России

Минобороны России намерено расширить возможности медобеспечения военных в гражданских больницах страны. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила заместитель главы ведомства Анна Цивилёва. По её словам, Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства (НМИЦО ФМБА) является одним из примеров того, как гражданские клиники подключаются к системе оказания комплексной помощи героям.

"Чтобы её наладить, нам важно обеспечить маршрутизацию и бесшовное оказание услуг по лечению и реабилитации, снабжению техническими средствами. Для этого мы регулярно посещаем реабилитационные центры, выстраиваем межведомственное взаимодействие", — отметила Цивилёва в телеграм-канале.

Как подчеркнула Цивилёва, этот центр помогает ветеранам и участникам спецоперации. Для пациентов разработаны программы по лечению и восстановлению, уже проведено примерно три сотни высокотехнологичных операций. Цивилёва добавила, что при взаимодействии фонда "Защитники Отечества", НМИЦО и региональных властей проводится комплексное обследование органов слуха и лечение военных, а также их близких. Кроме того, специалисты центра создают устройства для восстановления слуха тем, кто получил тяжёлые ранения.

Заместитель министра обороны также указала, что для оказания медпомощи на высоком уровне уже есть необходимый фундамент. Речь идёт о госпиталях в регионах, высококвалифицированных кадрах и научно-исследовательской базе.