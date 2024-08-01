Покой только снится: Путин не возьмёт летний отпуск, заявили в Кремле

Этим летом у президента Владимира Путина не получится уехать в отпуск из-за высокого уровня рабочей загрузки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока, честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматривается, там всё время идёт рутинный, но достаточно напряжённый рабочий график", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что встречи и дела Путина, которые видит народ — "лишь верхушка айсберга". Президент трудится без выходных круглые сутки.

"Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам, поэтому пока никаких окон у него не просматривается", — пояснил Песков.