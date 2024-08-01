Земли на Украине распроданы западным корпорациям, чему способствовал Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Политик отреагировал на публикацию Зеленского в соцсети X, где тот рассказывает о подготовке нового союзнического соглашения.

"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна", — возмутился депутат.

Он также отметил, что вина за разрушение и гибель сотен тысяч украинцев лежит именно на Зеленском. Кроме того, парламентарий обвинил Зеленского в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.