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1 августа, 10:34

В Европарламенте отчитали Зеленского из-за нового обращения

Депутат ЕП Уоллес обвинил Зеленского в продаже земель и гибели украинцев

Земли на Украине распроданы западным корпорациям, чему способствовал Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Политик отреагировал на публикацию Зеленского в соцсети X, где тот рассказывает о подготовке нового союзнического соглашения.

"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна", — возмутился депутат.

Он также отметил, что вина за разрушение и гибель сотен тысяч украинцев лежит именно на Зеленском. Кроме того, парламентарий обвинил Зеленского в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.

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Ранее сообщалось, что на Украине "с молотка" пускают госимущество. Киев не в силах самостоятельно удовлетворять свои финансовые аппетиты, поэтому идёт на крайние меры.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Мария Любицкая
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