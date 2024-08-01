В Верховной раде заподозрили у Зеленского раздвоение личности
Нардеп Дубинский: Зеленский делает противоречивые высказывания о конфликте с РФ
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский последнее время делает противоположные высказывания, когда говорит о переговорах с Россией, а потом твердит о невозможности прекращения огня. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО.
"Судя по всему, у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока [российскими войсками занята] хоть какая-то часть украинской территории", — написал нардеп в телеграм-канале.
По его словам, "второй" Зеленский обещает предоставить план завершения конфликта в ноябре, а также завершить конфликт с Россией до конца 2024 года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на действующий указ, который это запрещает. Глава киевского режима предположил, что платформой для такого процесса могла бы стать страна, которая примет второй "мирный саммит". Кроме того, Зеленский допустил организацию референдума об условиях окончания вооружённого противостояния с РФ. Москва считает, что изменение курса политики Киева связано с выходом лидера США Джо Байдена из предвыборной гонки.