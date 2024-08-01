В Верховной раде заподозрили у Зеленского раздвоение личности

Владимир Зеленский последнее время делает противоположные высказывания, когда говорит о переговорах с Россией, а потом твердит о невозможности прекращения огня. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО.

"Судя по всему, у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока [российскими войсками занята] хоть какая-то часть украинской территории", — написал нардеп в телеграм-канале.