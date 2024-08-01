Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на автомобили в Курской области

Два человека пострадали при атаках украинских дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Оба являются водителями автомобилей, ставших целями ВСУ, — микроавтобуса и грузовика.

Их госпитализировали. Других подробностей не приводится.