Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на автомобили в Курской области
Два человека пострадали при атаках украинских дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Оба являются водителями автомобилей, ставших целями ВСУ, — микроавтобуса и грузовика.
Их госпитализировали. Других подробностей не приводится.
Ранее в СЦКК Донецкой Народной Республики рассказали об одном из последних обстрелов Горловки и Донецка со стороны ВСУ. Всего противник выпусти 11 снарядов калибра 155 миллиметров. О пострадавших не сообщалось.
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