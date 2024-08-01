В России может появиться новый федеральный округ, считает Матвиенко

В Совете Федерации не исключают возможности создания нового федерального округа в составе Крыма, Донбасса и Новороссии. По словам Валентины Матвиенко, в этих регионах налаживается жизнь, продолжается мощное строительство дорог, соцобъектов и жилья, поддерживается промышленность и сельское хозяйство. Внимание к этим территориям со стороны властей председатель Совфеда назвала очень высоким, и возможно, они будут объединены в новый федеральный округ, правда, не сейчас.