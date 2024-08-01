В России может появиться новый федеральный округ, считает Матвиенко
Матвиенко не исключила объединения новых регионов в отдельный федеральный округ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © Пётр Ковалёв/ТАСС
В Совете Федерации не исключают возможности создания нового федерального округа в составе Крыма, Донбасса и Новороссии. По словам Валентины Матвиенко, в этих регионах налаживается жизнь, продолжается мощное строительство дорог, соцобъектов и жилья, поддерживается промышленность и сельское хозяйство. Внимание к этим территориям со стороны властей председатель Совфеда назвала очень высоким, и возможно, они будут объединены в новый федеральный округ, правда, не сейчас.
"Мне кажется, сейчас главная задача — добиться целей спецоперации, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах", — рассуждает Матвиенко.
Ранее президент Владимир Путин поручил интегрировать Донбасс и Новороссию в реализацию нацпроектов. Он дополнил, что при необходимости новые регионы страны должны получить упрощённый доступ к разным инструментам господдержки.