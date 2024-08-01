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1 августа, 10:57

Финские фермеры в панике из-за возможных новых санкций ЕС против России

Yle: Финские фермеры опасаются ввода санкций ЕС на российские удобрения

В Финляндии местные фермеры забили тревогу из-за того, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции на удобрения из России. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

"Это сразу нанесёт весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры", — предупредил финский эксперт по зерну Макс Шульман.

По его словам, фермеры и так уже испытывают на себе последствия европейской политики в виде высоких цен, которые поднялись из-за введения Москвой налога на поставки удобрений. Поэтому если ЕС и вправду введёт какие-либо рестрикции, то это очень сильно ударит по финнам, резюмировал Шульман.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ЕС пожаловались на "вторжение" дешёвых российских удобрений, которые могут разорить европейские компании. Это, как считают в Европе, поставит под угрозу продовольственную безопасность.

Совет ЕС продлил санкции против России ещё на полгода
Совет ЕС продлил санкции против России ещё на полгода
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Наталья Демьянова
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