Финские фермеры в панике из-за возможных новых санкций ЕС против России

В Финляндии местные фермеры забили тревогу из-за того, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции на удобрения из России. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

"Это сразу нанесёт весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры", — предупредил финский эксперт по зерну Макс Шульман.

По его словам, фермеры и так уже испытывают на себе последствия европейской политики в виде высоких цен, которые поднялись из-за введения Москвой налога на поставки удобрений. Поэтому если ЕС и вправду введёт какие-либо рестрикции, то это очень сильно ударит по финнам, резюмировал Шульман.