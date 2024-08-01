Миллиардер Рыболовлев стал богаче на 732 миллиона долларов после продажи "Уралкалия" и "Сильвинита"
Пермский миллиардер Рыболовлев прибавил к состоянию 732 миллиона долларов
Дмитрий Рыболовлев. Обложка © ТАСС / ZUMA / Panoramic
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который родился в Перми и владел компанией "Уралкалий", а ныне является президентом футбольного клуба "Монако", стал богаче на 732 миллиона долларов. Эту информацию приводит издание Bloomberg в колонке про самых богатых людей мира.
"С начала года Рыболовлев увеличил своё состояние на 732 миллиона долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает 177-ю строчку. В 2023 году он занимал 179-е место. Его состояние оценивается в 12,3 миллиарда долларов США", — пишет издание.
Крупную долю богатства Рыболовлева обеспечила продажа предприятий "Уралкалий" и "Сильвинит", которые делают удобрения. Чаще всего миллиардер тратит деньги на искусство, самолёты и яхты.
Ранее Life.ru рассказывал, что суд присяжных Нью-Йорка отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's, который он обвинил в потворстве арт-дилеру Иву Бувье в несправедливом завышении цен на произведения искусства.