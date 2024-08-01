Миллиардер Рыболовлев стал богаче на 732 миллиона долларов после продажи "Уралкалия" и "Сильвинита"

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который родился в Перми и владел компанией "Уралкалий", а ныне является президентом футбольного клуба "Монако", стал богаче на 732 миллиона долларов. Эту информацию приводит издание Bloomberg в колонке про самых богатых людей мира.

"С начала года Рыболовлев увеличил своё состояние на 732 миллиона долларов. В рейтинге миллиардеров он занимает 177-ю строчку. В 2023 году он занимал 179-е место. Его состояние оценивается в 12,3 миллиарда долларов США", — пишет издание.

Крупную долю богатства Рыболовлева обеспечила продажа предприятий "Уралкалий" и "Сильвинит", которые делают удобрения. Чаще всего миллиардер тратит деньги на искусство, самолёты и яхты.