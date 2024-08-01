Айтишники не смогут уволиться до погашения льготной ипотеки

Согласно обновлённым условиям по IT-ипотеке, претендовать на льготу смогут лишь айтишники, которые на протяжении всего периода выплат продолжают работать в данной сфере. Ранее в условиях значилось, что проработать в IT нужно было не менее 5 лет с момента оформления кредита. Об этом сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.

"Минимальный срок работы в IT-компании: было — пять лет с момента оформления кредита, стало — в течение всего срока ипотеки", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, изменилась и ставка по льготной ипотеке. Ранее она не превышала 5%, теперь же составляет 6%. Однако регионы всё ещё вправе понизить её за счёт дополнительных программ. Также теперь действует критерий по заработной плате. Айтишники из регионов должны зарабатывать не меньше 90 тысяч рублей, в городах-миллионниках, Московский и Ленинградской областях цифра ещё выше — 150 тысяч рублей. Главной причиной подобных изменений в Минцифрах назвали высокую нагрузку на бюджет. Согласно подсчётам, обеспечение льготы будет стоить государству более 180 млрд руб. до 2030 года с учетом ключевой ставки)

Главной причиной подобных изменений в Минцифрах назвали высокую нагрузку на бюджет. Согласно подсчётам, обеспечение льготы будет стоить государству более 180 миллиардов рублей до 2030 года с учётом ключевой ставки.