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1 августа, 10:45

В зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ потеряли до 535 военных и танк

Семь бригад ВСУ потерпели сокрушительное поражение в зоне ответственности подразделений Западной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. Противник за сутки потерял 535 военнослужащих, танк и американский бронеавтомобиль HMMWV.

Тяжелее всего украинским подразделениям пришлось в районе Купянска и Синьковки (Харьковская область), в районе Надии и Макеевки (это ЛНР), а ещё под Красным Лиманом ( это ДНР) и в районе Серебрянского лесничества.

"За сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США, шесть автомобилей" , — информирует военное ведомство.

По расположению ВСУ под Киевом нанесён сокрушительный удар
По расположению ВСУ под Киевом нанесён сокрушительный удар

Ранее стало известно, что украинские силы несут колоссальные потери в зоне СВО благодаря успехам росийских войск: только за июль ВСУ лишились более 60 тысяч бойцов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Фещенко
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