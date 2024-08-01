Семь бригад ВСУ потерпели сокрушительное поражение в зоне ответственности подразделений Западной группировки ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. Противник за сутки потерял 535 военнослужащих, танк и американский бронеавтомобиль HMMWV.

Тяжелее всего украинским подразделениям пришлось в районе Купянска и Синьковки (Харьковская область), в районе Надии и Макеевки (это ЛНР), а ещё под Красным Лиманом ( это ДНР) и в районе Серебрянского лесничества.

"За сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США, шесть автомобилей" , — информирует военное ведомство.