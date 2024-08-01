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1 августа, 11:10

"Я должен заработать": Артемий Лебедев решил оставить 10 наследникам по квартире

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что хочет оставить своим 10 детям по квартире

Дизайнер Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дизайнер Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев решил оставить своим десятерым детям по квартире. О возможном наследстве он рассказал в интервью Юрию Дудю*.

"Я должен каждому ребёнку оставить по квартире. Должен заработать и оставить. Желательно до смерти", — рассказал дизайнер.

Он добавил, что к настоящему моменту уже накопил на пару квартир для своих детей. Известно, что у 48-летнего дизайнера есть десять детей от пятерых женщин. Это шесть сыновей и четыре дочери.

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А ранее Артемий Лебедев рассказал, как нужно воспитать в детях патриотизм. По словам дизайнера, мешает этому отсутствие пропаганды и пиара России.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Дарья Нарыкова
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