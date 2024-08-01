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1 августа, 11:21

"Возможна катастрофа": В США назвали НАТО врагом России

Помощник Рейгана: У РФ есть причины считать НАТО стороной конфликта на Украине

Из-за поставок Киеву со стороны НАТО всё более мощного оружия для продолжения конфликта Россия имеет веские причины считать альянс формальным противником. С таким заявлением выступил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в интервью изданию The American Conservative.

"У России появляется всё больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия", — отметил он.

Только мирные переговоры по Украине могут уберечь планету от мировой войны, считает Бэндоу. Достичь этого можно лишь налаженным диалогом между Западом и Россией, в котором будут считаться с интересами Москвы.

НАТО вскоре подготовит новую стратегию по России
НАТО вскоре подготовит новую стратегию по России

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война, которую против России ведут США и НАТО, может вылиться в прямое столкновение ядерных держав. Заокеанским политикам не удалось "распилить" Советский Союз, поэтому они зашли с другого фланга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Николай Рюмин
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