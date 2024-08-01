"Возможна катастрофа": В США назвали НАТО врагом России
Помощник Рейгана: У РФ есть причины считать НАТО стороной конфликта на Украине
Из-за поставок Киеву со стороны НАТО всё более мощного оружия для продолжения конфликта Россия имеет веские причины считать альянс формальным противником. С таким заявлением выступил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в интервью изданию The American Conservative.
"У России появляется всё больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия", — отметил он.
Только мирные переговоры по Украине могут уберечь планету от мировой войны, считает Бэндоу. Достичь этого можно лишь налаженным диалогом между Западом и Россией, в котором будут считаться с интересами Москвы.
Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война, которую против России ведут США и НАТО, может вылиться в прямое столкновение ядерных держав. Заокеанским политикам не удалось "распилить" Советский Союз, поэтому они зашли с другого фланга.
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