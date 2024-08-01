"Возможна катастрофа": В США назвали НАТО врагом России

Из-за поставок Киеву со стороны НАТО всё более мощного оружия для продолжения конфликта Россия имеет веские причины считать альянс формальным противником. С таким заявлением выступил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в интервью изданию The American Conservative.

"У России появляется всё больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия", — отметил он.

Только мирные переговоры по Украине могут уберечь планету от мировой войны, считает Бэндоу. Достичь этого можно лишь налаженным диалогом между Западом и Россией, в котором будут считаться с интересами Москвы.