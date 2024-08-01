Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив атаку противника. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. Украинская армия потеряла на данном направлении до 570 военнослужащих. Особенно тяжко бригадам противника пришлось в районах населённых пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка и Константиновка.