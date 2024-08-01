Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив атаку противника. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. Украинская армия потеряла на данном направлении до 570 военнослужащих. Особенно тяжко бригадам противника пришлось в районах населённых пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка и Константиновка.
В ходе контрбатарейной борьбы, по данным военного ведомства, были успешно поражены универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS, американская самоходная артиллерийская установка Paladin, две 155-мм гаубицы М777, орудие L-119 британского производства и многое другое.
Ранее стало известно, что украинские силы несут колоссальные потери в зоне СВО благодаря успехам росийских войск: только за июль ВСУ лишились более 60 тысяч бойцов.
ТАСС / Алексей Коновалов