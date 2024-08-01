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1 августа, 15:45

Психолог объяснила, почему не все браки нужно спасать

Психолог Афонина: для сохранения брака необходимо желание обоих партнеров

Не все браки, в которых начался разлад, требуют сохранения — порой наиболее правильным будет отпустить то, что изжило себя. Об этом рассказала врач-психолог группы компаний BestDoctor Оксана Афонина.

По словам специалиста, чаще всего пара обращается к психологу во время острой фазы конфликта. На первом сеансе люди чаще всего жалуются на постоянные ссоры на почве ревности, измены, непонимания партнера, утрату ощущения близости и тепла.

"Важный момент — прояснить, кто и для чего пришел к психологу. Бывает так, что один пришел без желания работать над отношениями и в целом хочет расстаться, но не решается об этом сказать. Тогда целью семейной терапии будет прояснить, проговорить это, легализовать право на расставание и далее продолжить работу уже с тем партнером, которому необходимо принятие и поддержка", — приводит слова Афониной "Газета.Ru".

По словам специалиста, семейная терапия начинается в тот момент, когда становится понятно, что оба человека хотят сохранить брак. Выстраивание отношений — это всегда совместный труд, для их существования, поддержания и сохранения баланса важна работа обоих участников. При этом важно принять тот факт, что стрессы и конфликты являются неотъемлемой частью жизни — они были, есть и будут всегда.

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Ранее стало известно, что 70% российских мужчин и 43% женщин ни разу не были у психолога. Для 36% опрошенных мужчин и 41% женщин при знакомстве с человеком прохождение терапии является "красным флагом" . При этом 33% женщин и 18% мужчин находят это привлекательным.

Обложка ©

freepik / yanalya

Дмитрий Коренев
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