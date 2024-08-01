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1 августа, 12:39

Пушилин и Кириенко возложили цветы на Аллее Героев в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко возложили цветы к могилам защитников России на Аллее Героев в Донецке. В памятных мероприятиях также приняли участие зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко и первый зампредседателя правительства ДНР Андрей Чертков. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Пушилина.

Кириенко и Пушилин возложили цветы на Аллее Героев в Донецке. Видео © Telegram / PushilinDenis

"Здесь увековечена память о воинах-героях, которые отдали свою жизнь за Донбасс и за будущее большой страны. <...> Общее мнение всех участников обсуждения проекта реконструкции Аллеи Героев: каждый камень, каждый обелиск будущего мемориального комплекса должны об этом свидетельствовать", — отметил глава ДНР.

Он добавил, что РВИО, занимающееся по решению президента РФ Владимира Путина реализацией этого проекта, на примере восстановленных "Саур-Могилы", "Шурфа шахты №4/4-бис", воздвигнутого монумента "Защитникам Донбасса" и других памятников показали, как могут оживать в камне символы мужества, воли и стойкости жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что Пушилин встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководитель ДНР доложил главе государства о планах возобновить работу ещё 15 предприятий на территории региона.

Путин: Вся Россия поддерживает Донбасс и Новороссию
Путин: Вся Россия поддерживает Донбасс и Новороссию
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / PushilinDenis

Наталья Демьянова
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