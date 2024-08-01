В Думу внесли проект о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря

Кабмин внёс в Государственную думу проект о денонсации со стороны РФ конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Речь идёт о документе, подписанном в 1964 году. В пояснительной записке авторы инициативы напомнили, что 30 марта 2022 года совет приостановил участие России в работе организации.

"Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено", — подчеркнули они.

Работа совета распространяется на Атлантический океан и моря, прилегающие к нему. Членами объединения являются 20 государств.