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1 августа, 13:55

"Отошли с большими потерями": ВСУ покинули ключевые высоты в районе Клещеевки в ДНР

ТАСС: ВСУ покинули ключевые высоты в районе Клещеевки в ДНР

Украинские войска покинули основные позиции у Клещеевки в ДНР на Артёмовском направлении. Об этом в четверг, 1 августа, заявил один из сотрудников силовых структур.

"Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули. Отошли с большими потерями", — отметил он в беседе с ТАСС, указав, что линия обороны противника "надломилась".

Как сообщал Life.ru, ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике 22 мая. В результате российские военные вышли к каналу Северский Донец – Донбасс.

Флаг России и Знамя Победы развеваются над свободной Клещеевкой
Флаг России и Знамя Победы развеваются над свободной Клещеевкой
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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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