"Отошли с большими потерями": ВСУ покинули ключевые высоты в районе Клещеевки в ДНР
ТАСС: ВСУ покинули ключевые высоты в районе Клещеевки в ДНР
Украинские войска покинули основные позиции у Клещеевки в ДНР на Артёмовском направлении. Об этом в четверг, 1 августа, заявил один из сотрудников силовых структур.
"Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули. Отошли с большими потерями", — отметил он в беседе с ТАСС, указав, что линия обороны противника "надломилась".
Как сообщал Life.ru, ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике 22 мая. В результате российские военные вышли к каналу Северский Донец – Донбасс.
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