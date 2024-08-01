"Отошли с большими потерями": ВСУ покинули ключевые высоты в районе Клещеевки в ДНР

Украинские войска покинули основные позиции у Клещеевки в ДНР на Артёмовском направлении. Об этом в четверг, 1 августа, заявил один из сотрудников силовых структур.

"Ключевые позиции у Клещеевки противник оставил. Высоты на этом направлении тоже покинули. Отошли с большими потерями", — отметил он в беседе с ТАСС, указав, что линия обороны противника "надломилась".