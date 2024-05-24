Флаг России и Знамя Победы развеваются над свободной Клещеевкой

Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над захваченным опорным пунктом противника в центре Клещеевки, город был освобождён 22 мая. Кадрами делится Минобороны России.

Штурмовики ВС РФ атаковали место дислокации украинских военнослужащих и ликвидировали их, вступив в ближний бой. Этот блиндаж был основным в городе, где наблюдалось огромное скопление ВСУ. Разгром вражеского логова привёл к полному освобождению города. После этого российские военные развернули наши знамёна, дрон-разведчик запечатлел исторические кадры.