Флаг России и Знамя Победы развеваются над свободной Клещеевкой
ВС РФ развернули в освобождённой Клещеевке флаг РФ и копию Знамени Победы
Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над Клещеевкой. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над захваченным опорным пунктом противника в центре Клещеевки, город был освобождён 22 мая. Кадрами делится Минобороны России.
Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над Клещеевкой. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Штурмовики ВС РФ атаковали место дислокации украинских военнослужащих и ликвидировали их, вступив в ближний бой. Этот блиндаж был основным в городе, где наблюдалось огромное скопление ВСУ. Разгром вражеского логова привёл к полному освобождению города. После этого российские военные развернули наши знамёна, дрон-разведчик запечатлел исторические кадры.
Напомним, 22 мая российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ вышли к каналу Северский Донец – Донбасс. Продвижение на этом участке позволяет России усилить своё давление на направлении к Часову Яру.