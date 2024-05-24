Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Флаг России и Знамя Победы развеваются над свободной Клещеевкой

ВС РФ развернули в освобождённой Клещеевке флаг РФ и копию Знамени Победы

24 мая, 08:00
Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над Клещеевкой. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над Клещеевкой. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над захваченным опорным пунктом противника в центре Клещеевки, город был освобождён 22 мая. Кадрами делится Минобороны России.

Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы над Клещеевкой. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Штурмовики ВС РФ атаковали место дислокации украинских военнослужащих и ликвидировали их, вступив в ближний бой. Этот блиндаж был основным в городе, где наблюдалось огромное скопление ВСУ. Разгром вражеского логова привёл к полному освобождению города. После этого российские военные развернули наши знамёна, дрон-разведчик запечатлел исторические кадры.

Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео
Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео

Напомним, 22 мая российские войска освободили населённый пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ вышли к каналу Северский Донец – Донбасс. Продвижение на этом участке позволяет России усилить своё давление на направлении к Часову Яру.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!