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1 августа, 15:30

Свыше 2800 жителей Новороссии обратились в Москве за паспортом РФ с начала года

С начала этого года с заявлением о получении паспорта РФ в Москве обратились более 2800 жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Такие данные привели в столичном управлении МВД.

"Значимую часть [госуслуг] на территории Москвы составляет выдача паспортов гражданам РФ, проживавшим в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. За этой услугой в 2024 году обратилось свыше 2800 граждан указанной категории", — отметили в пресс-службе ведомства, подводя итоги работы за первое полугодие.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что российские паспорта выданы уже более чем 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии. Тогда глава государства попросил органы внутренних дел последовательно продолжать эту работу.

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Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Никита Осипов
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