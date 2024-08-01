Свыше 2800 жителей Новороссии обратились в Москве за паспортом РФ с начала года

С начала этого года с заявлением о получении паспорта РФ в Москве обратились более 2800 жителей ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Такие данные привели в столичном управлении МВД.

"Значимую часть [госуслуг] на территории Москвы составляет выдача паспортов гражданам РФ, проживавшим в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. За этой услугой в 2024 году обратилось свыше 2800 граждан указанной категории", — отметили в пресс-службе ведомства, подводя итоги работы за первое полугодие.