Айтишникам с ипотекой дали полгода, чтобы найти новую работу
Минцифры: IT-ипотека сохраняется при переходе из одной компании в другую
Участникам программы "IT-ипотека" можно увольняться из одной компании и переходить в другую, условия при этом сохранятся. Об особенностях программы рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что такие правила существовали с момента запуска программы, однако позднее их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. Теперь же условия вернули к изначальным, обязав работать в отрасли на протяжении действия ипотечного договора.
Напомним, согласно обновлённым условиям по IT-ипотеке, претендовать на льготу смогут лишь айтишники, которые на протяжении всего периода выплат продолжают работать в данной сфере. Прежде предполагалось, что будет пять лет обязательной работы.
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