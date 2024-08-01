Айтишникам с ипотекой дали полгода, чтобы найти новую работу

Участникам программы "IT-ипотека" можно увольняться из одной компании и переходить в другую, условия при этом сохранятся. Об особенностях программы рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Главное, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы. При увольнении из одной организации есть шесть месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что такие правила существовали с момента запуска программы, однако позднее их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. Теперь же условия вернули к изначальным, обязав работать в отрасли на протяжении действия ипотечного договора.