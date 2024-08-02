Синоптик рассказал, стоит ли москвичам ждать возвращения 30-градусной жары

До конца лета температура воздуха в столичном регионе больше не поднимется выше 30 градусов. Но погода всё же выдастся достаточно тёплой, а температурный режим будет близок к норме. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Среднесуточная [температура] составит от 15 до 18 градусов. Может быть, в первой декаде будет несколько повыше, около 20", — отметил синоптик в разговоре с "Москвой 24".