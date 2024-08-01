Прокуратура показала видео обрушения потолка в "Акватории" во Владивостоке

Прокуратура Приморского края опубликовала момент обрушения потолка в водном комплексе "Акватория" во Владивостоке. Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

Опубликован список из 9 пострадавших при обрушении потолка в "Акватории" во Владивостоке

Опубликован список из 9 пострадавших при обрушении потолка в "Акватории" во Владивостоке

Ранее сообщалось, что в водно-бассейном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок на площади 100 квадратов. На месте работают экстренные службы. Пострадало девять человек.