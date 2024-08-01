Прокуратура показала видео обрушения потолка в "Акватории" во Владивостоке
Прокуратура Приморского края опубликовала момент обрушения потолка в водном комплексе "Акватория" во Владивостоке. Видео размещено в телеграм-канале ведомства.
Момент обрушения потолка в водном комплексе "Акватория" во Владивостоке. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
"Прокуратура изучает запись момента происшествия на камерах видеонаблюдения", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в водно-бассейном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок на площади 100 квадратов. На месте работают экстренные службы. Пострадало девять человек.
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