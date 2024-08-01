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1 августа, 14:40

Прокуратура показала видео обрушения потолка в "Акватории" во Владивостоке

Прокуратура Приморского края опубликовала момент обрушения потолка в водном комплексе "Акватория" во Владивостоке. Видео размещено в телеграм-канале ведомства.

Момент обрушения потолка в водном комплексе "Акватория" во Владивостоке. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Прокуратура изучает запись момента происшествия на камерах видеонаблюдения", — говорится в сообщении.

Опубликован список из 9 пострадавших при обрушении потолка в "Акватории" во Владивостоке
Опубликован список из 9 пострадавших при обрушении потолка в "Акватории" во Владивостоке

Ранее сообщалось, что в водно-бассейном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок на площади 100 квадратов. На месте работают экстренные службы. Пострадало девять человек.

Обложка ©

Прокуратура Приморского края

Никита Никонов
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