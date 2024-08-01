Стало известно о планах Японии создать торговый маршрут в обход России
The Japan Times: Япония профинансирует создание торгового маршрута в обход РФ
Во время встречи с лидерами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует заявить о планах по созданию нового торгового маршрута в Европу, с помощью которого Токио хочет обогнуть Россию. Об этом пишет The Japan Times.
Согласно предварительным данным, новый маршрут проложат через Каспийское море. Он свяжет Центральную Европу и Азию, не затрагивая Россию. Встреча с лидерами центральноазиатских стран назначена на период с 9 по 12 августа.
Ранее Life.ru сообщал о том, что власти Японии призвали граждан не ехать в РФ из-за высокого "уровня опасности" и порекомендовали населению отложить путешествия. Тогда же в РФ вылетел депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву. Целью визита назывались переговоры с представителями российского МИД и Росрыболовства.
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