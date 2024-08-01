Стало известно о планах Японии создать торговый маршрут в обход России

Во время встречи с лидерами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует заявить о планах по созданию нового торгового маршрута в Европу, с помощью которого Токио хочет обогнуть Россию. Об этом пишет The Japan Times.

Согласно предварительным данным, новый маршрут проложат через Каспийское море. Он свяжет Центральную Европу и Азию, не затрагивая Россию. Встреча с лидерами центральноазиатских стран назначена на период с 9 по 12 августа.