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1 августа, 19:52

Стало известно о планах Японии создать торговый маршрут в обход России

The Japan Times: Япония профинансирует создание торгового маршрута в обход РФ

Во время встречи с лидерами Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует заявить о планах по созданию нового торгового маршрута в Европу, с помощью которого Токио хочет обогнуть Россию. Об этом пишет The Japan Times.

Согласно предварительным данным, новый маршрут проложат через Каспийское море. Он свяжет Центральную Европу и Азию, не затрагивая Россию. Встреча с лидерами центральноазиатских стран назначена на период с 9 по 12 августа.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что власти Японии призвали граждан не ехать в РФ из-за высокого "уровня опасности" и порекомендовали населению отложить путешествия. Тогда же в РФ вылетел депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву. Целью визита назывались переговоры с представителями российского МИД и Росрыболовства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Мария Любицкая
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