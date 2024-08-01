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1 августа, 15:01

Песков: Для спецоперации обязательно наступит своё 9 Мая

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Для спецоперации на Украине обязательно наступит своё 9 Мая, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда". Именно ради этого российские бойцы рискуют своими жизнями, отметил он.

"9 Мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что никакого второго "саммита мира" по Украине с участием РФ не готовится. По словам пресс-секретаря российского лидера, не стоить доверять никому из руководства Незалежной, однако разговаривать с ними можно.

Матвей Константинов
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