Песков: Для спецоперации обязательно наступит своё 9 Мая
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Для спецоперации на Украине обязательно наступит своё 9 Мая, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда". Именно ради этого российские бойцы рискуют своими жизнями, отметил он.
"9 Мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями", — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что никакого второго "саммита мира" по Украине с участием РФ не готовится. По словам пресс-секретаря российского лидера, не стоить доверять никому из руководства Незалежной, однако разговаривать с ними можно.