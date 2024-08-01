Для спецоперации на Украине обязательно наступит своё 9 Мая, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда". Именно ради этого российские бойцы рискуют своими жизнями, отметил он.

"9 Мая наступит обязательно. И для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями", — сказал представитель Кремля.