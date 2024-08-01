Песков: Никакого саммита о мире по Украине с участием России не готовится
В настоящее время никакого второго мирного саммита по Украине с участием России не готовится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Это первое. Об участии России мы слышим такие спорадические рассуждения, причём которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", — подчеркнул Песков.
Как пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда", Песков призывает не доверять никому из руководства на Украине. Однако, по его словам, разговаривать с ними можно. Официальный представитель Кремля добавил, что у Украины нет никакой конкретики в словах о переговорах. Песков напомнил, что Владимир Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад.
Напомним, первая конференция по обсуждению "формулы Зеленского" без участия России потерпела фиаско. Участники не смогли в итоге прийти к единому мнению, поскольку некоторые из них впоследствии передумали подписывать итоговое коммюнике. Позднее Зеленский заявил о необходимости проведения второго такого саммита, на который будет приглашена и делегация из РФ. Также он и вовсе сообщил, что представители Украины готовы обсуждать мирный план с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете подобных переговоров.
Life.ru