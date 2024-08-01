Песков: Никакого саммита о мире по Украине с участием России не готовится 

В настоящее время никакого второго мирного саммита по Украине с участием России не готовится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакого саммита при участии России пока не готовится. Это первое. Об участии России мы слышим такие спорадические рассуждения, причём которые были на самом деле инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода", — подчеркнул Песков.