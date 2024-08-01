В США угрожают России, Китаю и КНДР расширить ядерный арсенал

Соединённые Штаты могут расширить объём развёрнутых ядерных боезарядов, если РФ, Китай и Северная Корея не изменят политику в этом вопросе. С таким заявлением в четверг, 1 августа, выступил исполняющий обязанности помощника главы Минобороны по космической политике Випин Наранг.

"Сейчас увеличение запасов не требуется, однако, если наши соперники продолжат двигаться нынешним путём, вероятно, понадобится внести коррективы в число развёрнутых вооружений", — отметил он, добавив, что итоговое решение остаётся за главой государства.

При этом Наранг подчеркнул, что Вашингтон вместе с партнёрами намерен бороться с вызовами в ядерной сфере, которые якобы исходят от их соперников.