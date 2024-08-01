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1 августа, 16:14

В США угрожают России, Китаю и КНДР расширить ядерный арсенал

Пентагон: В США допускают увеличение числа развёрнутых ядерных боезарядов

Соединённые Штаты могут расширить объём развёрнутых ядерных боезарядов, если РФ, Китай и Северная Корея не изменят политику в этом вопросе. С таким заявлением в четверг, 1 августа, выступил исполняющий обязанности помощника главы Минобороны по космической политике Випин Наранг.

"Сейчас увеличение запасов не требуется, однако, если наши соперники продолжат двигаться нынешним путём, вероятно, понадобится внести коррективы в число развёрнутых вооружений", — отметил он, добавив, что итоговое решение остаётся за главой государства.

При этом Наранг подчеркнул, что Вашингтон вместе с партнёрами намерен бороться с вызовами в ядерной сфере, которые якобы исходят от их соперников.

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Ранее в США впервые за два года рассекретили данные о числе ядерных боеголовок. Так, стало известно, что в сентябре 2023 года у Вашингтона их было 3 748.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mo Photography Berlin

Никита Осипов
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